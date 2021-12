Barcellona, niente ottavi dopo 21 anni

08-12-2021 23:10

E’ proprio la fine di un’era al Barcellona. Nel primo anno post Messi, il club blaugrana è stato eliminato ai gironi di qualificazione di Champions League: per la prima volta dopo 21 anni il club catalano non è riuscita a superare il girone di qualificazione della massima competizione continentale.

La squadra di Xavi è stata travolta a Monaco di Baviera dal Bayern per 3-0, in gol Muller, Sane e Musiala, mentre contemporaneamente il Benfica vinceva per 2-0 contro la Dinamo Kiev e la superava in classifica.

OMNISPORT