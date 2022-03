Barcellona, pronto il piano B se Haaland non dovesse arrivare

14-03-2022 11:29

Il Barcellona ha il chiaro intento di rinforzarsi e aumentare la potenza di fuoco del proprio reparto avanzato. Per questo dalle parti del Camp Nou sarebbero pronti a fare carte false per mettere le mani su Erling Haaland ma il giocatore ha una lunga lista di pretendenti e non è detto che alla fine opti per sbarcare in Catalogna.

Consapevoli di ciò, i dirigenti del Barcellona hanno anche iniziato a vagliare una serie di possibili alternative e fra queste, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbero due i principali nomi di ripiego.

Il primo, come riportato da Le10Sport, è quello di Alexandre Lacazette che non ha ancora rinnovato con l’Arsenal, il secondo (e molto più pesante) è invece quello di Mohamed Salah.

L’egiziano, in scadenza a giugno 2023, non ha ancora trovato l’accordo per il prolungamento coi Reds che però, come detto da Klopp, “non possono fare molto di più per convincerlo a rinnovare”. In questo scenario pregno d’incertezza potrebbe allora inserirsi il Barcellona che tuttavia, in base a quanto scritto da Football Insider, non sarebbe una destinazione gradita per l’ex Roma che, anche in caso di mancato rinnovo col Liverpool, vorrebbe comunque rimanere in Premier League.

