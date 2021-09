Barcellona, Ronald Koeman: "Con Laporta non ci sono problemi"

Alla vigilia della sfida col Bayern Monaco, il tecnico blugrana Ronald Koeman parla in conferenza stampa, soffermandosi sulla sua situazione personale all’interno del Barcellona:

“In questo momento non parliamo del mio futuro, in questo momento mi interessa allenare il Barcellona e vincere. E’ più importante il futuro della squadra. Il nostro rapporto (con Laporta, ndr) è buono. Se ci sono questioni, ne parliamo privatamente. Vogliamo il meglio per la squadra, il rapporto per me è perfetto. Abbiamo avuto qualche piccola questione, ma adesso è tutto sistemato”.

Koeman per questa sfida non avrà a disposizione quello che attualmente è il centravanti titolare, ovvero Martin Braithwaite, che rischia un lunghissimo stop a causa di un problema alla cartilagine del ginocchio.

Nella stessa conferenza ha parlato anche il mediano Sergi Busquets, una delle ultime esperessioni del Barcellona di 10 anni fa che ha incantato il mondo:

“Abbiamo fiducia nei confronti suoi e del suo staff. Siamo tutti sulla stessa barca, veniamo da una situazione fatta di molti cambi, ma remiamo tutti nella stessa direzione”. Sull’impatto del tecnico olandese dal suo arrivo: “Ha avuto un grande impatto. Sa quel che vuole e ci sta lavorando”.

OMNISPORT | 13-09-2021 16:40