Barcellona-Xavi, si complica la trattativa

03-11-2021 18:54

Una delegazione del Barcellona è volata in Arabia per incontrare l’Al-Sadd e provare a portare Xavi sulla panchina blaugrana. Come si apprende. però, il CEO del club qatariota Turki Al-Ali ha voluto mettere le cose in chiaro una volta per tutte:

“«Accogliamo con favore la visita della delegazione del Barça, la rispettiamo. La posizione del club è chiara sin dall’inizio: ci impegniamo a tenere Xavi con noi e non possiamo lasciarlo partire in questo momento delicato della stagione”.

Insomma, al momento questo matrimonio “non se po fare”, fino ad ulteriori sviluppi.

OMNISPORT