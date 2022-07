Barcellona, Xavi sicuro: "Lewandowski troverà presto il gol"

31-07-2022 15:18

L’allenatore del Barcellona Xavi è fiducioso che Robert Lewandowski troverà presto il suo ritmo nel club, dopo che non è riuscito ancora a trovare la rete nel pre-campionato.

Il polacco è uno degli acquisti più importanti del Barcellona per la stagione 2022-23, proveniente dal Bayern Monaco, e arriva con una reputazione consolidata come uno dei più letali finalizzatori d’Europa.

I gol non sono arrivati in preparazione della nuova stagione, ma Xavi non è preoccupato e ritiene che ci siano già stati alcuni segnali incoraggianti.

“La cosa positiva è che ha avuto tutte queste opportunità, sono sicuro che le segnerà”, ha detto dopo la vittoria del Barcellona contro i New York Red Bulls.

“In allenamento entrano, oggi non sono entrate. Sono convinto che entreranno, ho fiducia in lui. È successo con Luis Suarez e Ferran [Torres] l’anno scorso. Avrà delle occasioni per segnare; stasera le ha avute, questo è l’aspetto positivo”.

Al Camp Nou potrebbero esserci altri trasferimenti, visto che Frenkie de Jong continua a interessare al Manchester United e sembra destinato alla cessione. Xavi ha insistito sul fatto che far giocare De Jong al centro della difesa (in una precedente amichevole) non è stato un “segnale” della sua partenza:

“Non so se ci saranno altri acquisti, tutto dipende dal fair play finanziario e dalle finanze”, ha detto Xavi. “Ci saranno delle uscite, e sono stato chiaro su questo. Credo di essere sicuro al 99% [della rosa finale] e lo sa anche la maggior parte dei giocatori. Abbiamo parlato con i giocatori di cui abbiamo deciso il futuro”.