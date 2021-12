Barcellona, furia Xavi: "Non sanno cosa voglia dire giocare qui"

Il tecnico del Barcellona, Xavi Hernandez, ha parlato in conferenza stampa prima della partita contro il Siviglia. Molto accigliato l’ex numero 6 balugrana, uno dei migliori registi della storia del calcio, per come sono state gestite le cose in questi anni. Il suo attacco è prettamente di natura tecnica, in quanto manca ormai totalmente quello che ha reso grande il Barcellona negli scorsi due decenni:

“Ci sono dei giocatori del Barça che non sanno cosa vuol dire giocare nel Barça. Io sono stato lontano da qui per 6 anni e non so di chi sia la colpa, però ci sono cose che mi sorprendono a livello tattico. Parlo di chi deve andare a fare pressing e di chi invece deve restare libero, del terzo uomo, della ricerca del compagno smarcato, del gioco di posizione… Ci sono fasi di gioco che si vede chiaramente che non sono state studiate e preparate, cose che qui si apprendevano già agli 11 anni per essere assimilate. La maggior parte dei giocatori non capisce i concetti di base che ho citato in precedenza. Ripeto, non so di chi sia la colpa però stiamo facendo molta più fatica del previsto per far passare la nostra idea. Abbiamo perso il modello di gioco di questo club e dobbiamo ritrovare il cammino. Questa è la strada da seguire per il Barça del futuro”.