Liga: Atletico Madrid in caduta libera, il Barcellona si rialza ma a fatica

18-12-2021 23:47

Nelle partite odierne della diciottesima giornata di Liga l’Atletico Madrid subisce la terza sconfitta consecutiva, battuto per 2-1 (gol decisivo di Ocampos all’88’) in trasferta dal Siviglia che invece è alla terza vittoria di fila e mantiene il secondo posto a cinque lunghezze dal Real Madrid. Il Barcellona invece, al Camp Nou contro l’Elche va in vantaggio 2-0, si fa raggiungere ma poi all’85’ Nico sigla il 3-2 a favore dei blaugrana. Il Rayo Vallecano invece, con la vittoria per 2-0 sul Deportivo Alaves, è quarto passando davanti proprio ai colchoneros e alla Real Sociedad, che in quanto a sconfitte consecutive è arrivata a quattro, in casa per 3-1 per mano del Villarreal.

OMNISPORT