Bargiggia a Zhang: Noi non mangiamo pipistrelli! Bufera sul web

Non si placano le polemiche dopo le uscite del presidente dell’Inter Zhang. Neanche il gesto di donare 100mila euro all’ospedale Sacco per fronteggiare il Corona virus hanno avuto l’effetto di detonizzare gli sfoghi degli scorsi giorni. Quelle frasi violente nei confronti del presidente della Lega Del Pino non si possono cancellare facilmente e c’è chi non è proprio disposto a perdonarlo.

L’ATTACCO – Si tratta di Paolo Bargiggia che su twitter replica per le rime e anche oltre al n.1 del club nerazzurro, con illazioni assai pesanti.

IL TWEET – Il giornalista di Mediaset scrive: “Pensavo che solo noi italiani fossimo così parac…invece il cinese Zhang ci batte tutti!: prima insulta Dal Pino poi si giustifica dicendo che con la salute non si scherza. Spiegategli che noi italiani non mangiamo i pipistrelli e il Corona arriva proprio dal suo Paese… Dove, evidentemente, con le pratiche alimentari previste dalla loro cultura, con la salute hanno scherzato un tantinello, infettando il Mondo”.

LE REAZIONI – Arrivano reazioni furibonde sui social: “Guarda che Zhang parla nel primo messaggio di salute, quella è la priorità, a prescindere che “siate tifosi di Inter o Juve”. e, vista la schizofrenia di Lega Calcio e Governo nelle ore successive, dando del Clown a DP è stato fin troppo contenuto/educato”.

CAVIALE – C’è chi scrive: “Lo sai che Zhang mangia caviale ed aragosta tutti i santi giorni innaffiato da un ottimo champagne? I pipistrelli invece ci ridurremo a mangiarli noi se l’economia non riprende” o ancora: “Dott. Bargiggia, Zhang discutibile nella forma ma ineccepibile nella sostanza,capisco che lei voglia guardare al dito e non alla luna ma il suo livore verso l’Inter mi sembra che vada al di la del tifo, la battuta sui pipistrelli se la poteva risparmiare”.

A FAVORE – Pochissime le voci a favore di Bargiggia come chi scrive: “In Premier ,in Spagna o in Francia, non ho mai sentito un presidente “straniero” insultare le istituzioni sportive di quei paesi, e se succedesse , sarebbe stigmatizzato da tutti a prescindere dal tifo”.

SPORTEVAI | 05-03-2020 11:00