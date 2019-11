Bargiggia accusa e fa infuriare i tifosi della Juventus

Ha detto “’porra caralho’ (espressione brasiliana che indica un’imprecazione volgare)? Ha mandato a quel paese Sarri nella sua lingua madre? Se l’è presa con se stesso dopo aver sofferto contro il Milan? Continua a far discutere il caso-Ronaldo e prosegue la vivisezione delle immagini per interpretare esattamente il labiale del giocatore al momento della sostituzione. A destare polemica però sono anche le immagini che Sky non ha mostrato in diretta, e le accuse all’emittente satellitare arrivano anche dai giornalisti.

LO SFOGO – E’ il caso di Paolo Bargiggia che ipotizza una scelta voluta da parte di Sky nel non soffermarsi sul giocatore mentre lasciava il campo.

IL TWEET – Il giornalista di Mediaset su twitter non ha dubbi e scrive: “Complimenti alla regia di SkySport che sul cambio di Cristiano ha staccato prima su un cartello e poi su Andrea Agnelli, perdendosi il 90% dello sfan… del portoghese che è schizzato nello spogliatoio. A prescindere dalle sue condizioni fisiche. Non penso proprio si sia trattato di una cosa involontaria”.

LE REAZIONI – I tifosi della Juve però non ci stanno e replicano sui social: “Sky sport non è certo pro Juve! Ognuno poi ha le proprie opinioni” o anche: “L’hanno fatto vedere dopo”.

LE REPLICHE – In tanti sottolineano che le immagini sono state ritrasmesse successivamente: “In compenso nel dopo partita hanno ampiamente analizzato la questione, e sono stati i primi a dire che aveva abbandonato lo stadio in anticipo. Se la tua preoccupazione era questa, dormi tranquillo” o anche: “Guarda che poi hanno fatto rivedere tutto da varie angolazioni”.

LA RABBIA – I tifosi della Juve sono stufi a sentir parlare sempre di complotti: “State a rosicare sempre. Salutate la capolista” o anche: “Non ti preoccupare. Nella sosta parlerete della sostituzione di Ronaldo. Di eventuali reati. O di qualche altra ca…per mettere zizzania”.

L’ALTRA CAMPANA – Non mancano però gli utenti che si allineano al pensiero di Bargiggia: “Caressa & c sono da tempo a libro paga a venaria… intervistate Pirlo e chiedetegli perché se n’è andato…” e infine: “Effettivamente son stati bravi, no? Di solito lo fanno quando i bianconeri attorniano gli arbitri per protestare… Cioè staccano sempre quando bisogna nascondere i comportamenti antisportivi”.

SPORTEVAI | 12-11-2019 09:09