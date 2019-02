Bargiggia demolisce Costacurta: Incoerente e senza coraggio

Non si placano le polemiche sul caso-Collovati, sospeso anche per due settimane dalla Rai dopo le sue frasi sessiste, ma anche Costacurta era stato messo sotto accusa per commenti dello stesso tenore (“fosse stata mia moglie a fare certe cose, l’avrei cacciata di casa”). L’ex difensore del Milan ha scelto il Corriere della Sera per fare mea culpa: ” Ho sbagliato e mi scuso. Una frase così oggi non si dovrebbe mai sentire, Cerco di essere chiaro: io le donne nel calcio le voglio. Il mio lavoro commissariale in Federcalcio lo dimostra. Patrizia Panico all’ Under 15 l’ ho proposta io. Non pretendo di essere all’ avanguardia, ma nel mio piccolo qualcosa ho fatto…”.

IL TWEET VELENOSO – Parole che hanno scatenato l’indignazione di Paolo Bargiggia. Il giornalista di Mediaset non usa giri di parole su twitter e riprendendo l’intervista di Costacurta spara a zero su Billy: “Ma che gente incoerente e senza personalità c’è in giro? Prima dite quello che pensate e poi vi scusate per la reazione della gente! #senzacoraggio “. Pioggia di commenti da parte dei follower: “Costacurta ha espresso un parere che tutti quelli che giocano a calcio direbbero. Se il partner interferisce nello spogliatoio vola fuori di casa Cosa ci sarebbe di male? E’ giusto! E lo stesso vale al contrario, senza discorsi di sessismo. Ma non hanno p… veramente” o anche: “Per una volta che aveva ragione…”.

FAVOREVOLI E CONTRARI – Arrivano i pro e i contro: “Infatti se un compagno/a parla male dei colleghi di lavoro e in ufficio si viene a sapere cosa succederebbe?se uno/A ti sta antipatico non metti in difficoltà la persona che ami. O mi sbaglio? Io chiederei scusa alla persona offesa e poi chiederei al mia moglie di evitare la prossima volta” e infine: “Se il partner interferisce nel lavoro dell’altro partner, è giusto prendere posizione a riguardo, ingigantire le piccole cose può portare a una divisione netta, che pregiudica la via verso più diritti e inclusione”.

