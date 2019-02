Bufera per le frasi sessiste: Fulvio Collovati sospeso dalla Rai

Le frasi sessiste pronunciate da Fulvio Collovati, campione del mondo di Spagna ’82, nel corso della puntata domenicale di Quelli che il calcio hanno suscitato indignazione e sconcerto. Da qui la decisione della Rai, a quanto riporta l’agenzia Adnkronos e da RaiSport, di sospendere Collovati per due settimane fino al 9 marzo. Una sospensione che, ovviamente, non può arginare reazioni social di profondo rammarico per quanto sottinteso nelle dichiarazioni dell’opinionista e produttore.

L’Ansa ha raggiunto al telefono la massima esponente del movimento calcistico femminile in Italia, MilenaBertolini, ct delle azzurre qualificate alla fase finale dei prossimi campionati Mondiali. Critiche condivise sui social anche da Carolina Morace, mito vivente del calcio femminile, e da Regina Baresi, figlia di Beppe e a sua volta calciatrice.

“Un’uscita così la associo ad una mentalità primitiva – argomenta Bertolini – Un po’ come nelle nelle migrazioni barbariche quando le donne avevano come unico compito contenere le vivande. Qualche anno però è passato, hanno inventato il frigorifero nel frattempo ma come mentalità c’è ancora chi è rimasto là. La tattica? Ma la competenza non ha sesso. Secondo me fare una affermazione del genere significa anche avere un po’ di paura a confrontarsi con una donna. Io ho frequentato il supercorso di Coverciano come tante altre donne e ho anche avvertito la stima di molti colleghi uomini. Penso che la mentalità di Collovati sia scollata dalle realtà, lo invito a vedere qualche partita di calcio femminile di alto livello, vedrà che tatticamente sono squadre evolute e perlomeno una cosa la impara: ovvero che il mondo è andato avanti”.

“Una frase sessista, zeppa di stereotipi durante Quelli che il calcio: qualcuno ha spiegato al signor Fulvio Collovati che la Rai ha un contratto di servizio che impone un linguaggio non stereotipato nei confronti delle donne?”. Così, in una nota, l’Usigrai e la commissione Pari Opportunità (CPO) del sindacato dei giornalisti di Viale Mazzini.

E alla fine non tardano le scuse dell’ex campione del mondo che sceglie proprio Twitter. “Mi scuso per le frasi involontariamente sessiste pronunciate ieri, pur nel clima goliardico di ‘Quelli che il calcio’ abbiano urtato la sensibilità delle donne. Sono state inopportune e me ne dispiaccio non era mia intenzione offendere nessuno”.

In difesa di Collovati, è intervenuta sua moglie e socia Caterina. La conduttrice di trasmissioni calcistiche ha risposto alle domande in merito su Twitter con una argomentazione che pare un po’ fragile: Tra i tanti messaggi indignati della Rete uno aveva chiamato in causa la moglie dell’ex difensore della Nazionale, chiedendole cosa pensasse di quelle parole. Ma Caterina Collovati, già conduttrice di trasmissioni calcistiche in tv, si era dimostrata solidale col marito. “Mio marito ha parlato di tattica… La tattica spiegata da una donna non mi convince… Quando presentavo le trasmissioni di calcio non ho mai avuto la pretesa di spiegare il 4-4-2. La visione del mondo unisex non mi appartiene”. Aggiungendo poi: “Saluti dalla moglie di un uomo che rispetta le donne più di molti altri …questa sì che è una certezza!”.

VIRGILIO SPORT | 20-02-2019 11:13