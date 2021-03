Bargiggia: Ha battuto record del mondo, che brutta persona

Che non abbia un rapporto felice con gli arbitri è acclarato ormai: non è la prima volta che Antonio Conte ha qualcosa da ridire in campo con i direttori di gara e il suo atteggiamento gli è costato anche una squalifica per due giornate dopo Udine. Ieri è stata la volta di Mariani ad essere vittima degli sfoghi verbali del tecnico dell’Inter. Conte se l’è cavata con un’ammonizione ma la cosa singolare è che l’episodio sia accaduto dopo soli 11 minuti di gioco.

Per Bargiggia Conte è una brutta persona

Ce n’è abbastanza per scatenare Paolo Bargiggia. Il giornalista ex Mediaset, che ha sempre attaccato Conte, non potendo più parlare di fallimenti sportivi con l’Inter in testa alla classifica, sposta il tiro e scrive su twitter: “Record del Mondo di Conte, ammonito dopo 11 minuti! Ma che brutta persona”.

Polemica via social tra i tifosi

Fioccano le reazioni e molti si schierano con Bargiggia: “Un fallito in grado solo di vincere a livello domestico dopo che si è fatto compare mezzo mondo”. C’è chi ironizza (“Mariani sei sempre tu”) e chi invece spara a zero: “Non capisco se è peggiorato con l’età o avevamo gli occhi foderati di prosciutto perché credevamo impersonasse lo spirito bianconero” e infine: “Soprattutto con le partite a porte chiuse dove si sente tutto da bordo campo. Che figura da imbecille”.

SPORTEVAI | 09-03-2021 09:49