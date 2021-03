Inter-Atalanta: la lite con Mariani costata l'ammonizione a Conte

Anche questa è stata una stagione in cui Antonio Conte, l’allenatore dell’Inter della risalita, non si è risparmiato con arbitri e società. Ad appena dieci minuti dall’avvio della partita contro l’Atalanta, il tecnico salentino si è aggiudicato una ammonizione, conseguenza di una discussione con l’arbitro Mariani impossibile da non sottolineare e osservare nel silenzio dello stadio vuoto.

Il dialogo Conte-Mariani

Nella ricostruzione, riportata anche dalla Gazzetta, il dialogo Conte-Mariani si articola in un crescendo, una sorta di sceneggiatura il cui epilogo è quasi prevedibile.

“Mister mi faccia la cortesia, venga un attimo, una parola soltanto”, ha iniziato il direttore di gara. “Ma che ho detto? Della spinta ho detto, l’ho insultata?”, ha risposto stizzito e un po’ azzardando Conte. “Stiamo calmi, siamo al 10’ – ha precisato Mariani -. Io capisco il suo momento, lei capisca il mio”. La comprensione non è subentrata e la questione si è risolta con un cartellino: “Non è fallo, va bene? Non va bene? Allora forse non va bene: giallo”.

La questione è risolta? L’allenatore non ha esitazioni e manifesta la sua insofferenza e la sua nota e proverbiale ostilità nei confronti di una simile ammonizione:

“Fate i protagonisti, fate. Con tutto il bene che vi voglio, con tutto il bene che vi voglio, con tutto il bene che vi voglio… Venite per far vedere che venite a rimproverarmi, questo fate”.

I precedenti: dall’attacco ai giornalisti a Agnelli

Un nuovo episodio che mette al centro Conte e il suo stile. Dopo le frasi relative alla necessità di essere rispettati, come società, gli attacchi e le frasi sgradevoli che sono state pronunciate verso i giornalisti in studio dopo l’uscita dall’Europa e lo scontro a distanza con Agnelli, ecco che l’allenatore si ritrova così, ancora al centro della cronaca. E non solo per il risultato.

