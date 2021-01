Bargiggia rivela l'acquisto chiesto da Pirlo

Su quasi tutto lascia fare a Paratici e ai dirigenti in chiave mercato ma c’è un nome per il quale Pirlo si è speso in prima persona per averlo alla Juventus. Lo rivela Paolo Bargiggia che sul suo sito internet dice che è stata la prima e la sola richiesta dell’allenatore bianconero mentre sull’attaccante ha lasciato mano libera alla società. Si tratta di Locatelli, che per Pirlo è l’elemento perfetto per rendere più logico un reparto complicato come il centrocampo della Juve.

Bargiggia rivela la trattativa col Sassuolo

Il giornalista esperto di mercato racconta che già in estate era partita la trattativa, non decollata però per le richieste elevate del Sassuolo che aveva sparato la cifra di 30 milioni cash. La Juve però non si è mai arresa e ha continuato a seguire il centrocampista, spostando l’attacco per l’estate.

Su Locatelli c’è anche il City

Le belle prove di Locatelli però hanno suscitato l’interesse anche del City e Bargiggia scrive che sarebbe arrivata un’offerta importante dal club di Guardiola.

“Ma… c’è un ma – dice Bargiggia – Locatelli preferisce ampiamente la Juventus. Non solo questione di feeling con Pirlo, ma anche questione di maturità… alla Juve avrà grande facilità di adattamento avrà grandissime possibilità di diventare titolare fisso e di mantenere la presenza stabile in Nazionale”.

Per Bargiggia Locatelli preferisce la Juve

“In mezzo al caravanserraglio di Guardiola il rischio è quello di essere un acquisto “usa e getta”, ben pagato per fare della gran panchina. Ecco perché la Juventus deve riflettere attentamente su questa operazione, che comunque si realizzerebbe in estate. Sassuolo e Juve sono società amiche, Locatelli preferisce il bianconero al City e la strada è spianata. Bisogna solo capire quando durerà l’era Pirlo”

SPORTEVAI | 16-01-2021 11:50