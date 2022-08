Bari, arriva il Palermo: il San Nicola è un fortino

18-08-2022 17:58

Seconda giornata per la Serie B ed è subito tempo di derby del sud tra Bari e Palermo.

Le due neopromosse più ambiziose dall’ultima Serie C hanno inizizato il campionato al meglio, i pugliesi fermando il Parma a domicilio, i rosanero liquidando in casa il Perugia nonostante la rosa in alto mare a causa del mercato in pieno svolgimento.

Quello in programma venerdì 19 agosto alle 20.45 al San Nicola sarà la partita che segnerà il ritorno del Bari in casa in Serie B dopo quattro anni e tre mesi esatti dall’ultima volta, il 18 maggio 2018 contro il Carpi (2-0).

Le due squadre si affronteranno per la 43ª volta in B: il bilancio è al momento in perfetto equilibrio, con 14 successi a testa e altrettanti pareggi.

Il Bari ha nel Palermo la propria vittima preferita in Serie B, anche se i rosanero hanno vinto quattro volte negli ultimi otto scontri diretti, tante quante nelle precedenti 21 gare contro i pugliesi.

I pugliesi inseguono il 10° risultato utile di fila in casa in Serie B, striscia che non si registra dal periodo ottobre 2016 e aprile 2017 (15 in quel caso): nelle ultime 9 gare interne per i galletti cinque vittorie e quattro pareggi.

Non altrettanto confortati i numeri esterni del Palermo, che hanno sempre subito almeno un gol nelle ultime nove gare tra i cadetti giocate lontano dal Barbera.