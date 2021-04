Bari: ufficiale l'esonero di Carrera

Non è bastato un gol al 90° di Marco Perrotta per salvare la già traballante panchina a Massimo Carrera. Il pareggio casalingo colto contro il Palermo è quindi fatale al tecnico pugliese che nella sua gestione, durata 12 gare, ha trovato solo 5 vittorie.

Questa la nota della società pugliese:

“SSC Bari comunica di aver sollevato Massimo Carrera dall’incarico di allenatore della Prima squadra.

La Società, con stima e rispetto per l’uomo e il professionista, intende ringraziare Carrera per il lavoro svolto alla guida dei biancorossi; a Lui ed al suo staff augura il meglio per il prosieguo della carriera”.

Al suo posto, secondo quanto scrive la Gazzetta del Mezzogiorno, la società di De Laurentiis, avrebbe deciso per il ritorno sulla panchina dei galletti di Auteri, esonerato tre mesi fa.

OMNISPORT | 19-04-2021 16:41