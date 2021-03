Baroni avvisa la Reggina: "Il Pisa vuole i playoff"

Interrotta la serie positiva contro la capolista Empoli, la Reggina vuole ripartire nella rincorsa ad un posto nei playoff.

L’avversario degli amaranto di Marco Baroni sarà però un Pisa che ha lo stesso obiettivo e che precede in classifica i calabresi di quattro punti.

Il tecnico della Reggina, che ha parlato in conferenza stampa, è consapevole delle difficoltà della partita: “Ci presentiamo su un campo complicato, contro una squadra in salute, che corre. Per fare risultato servirà una prestazione di livello mentale e fisico importante”.

L’ex allenatore della Cremonese è poi tornato sulla partita contro l’Empoli: “Non siamo scesi in campo con presunzione, ma non siamo stati reattivi dal punto di vista mentale: senza quel tipo di atteggiamento, in B vai in grande sofferenza. Noi non dobbiamo guardare risultati degli altri, pensiamo a noi, a incrementare le prestazioni di squadra e quelle individuali”. In questa fase in cui c’è un po’ di affaticamento, dobbiamo essere bravi a gestire la situazione”.

Annunciate novità di formazione: “Sarà la terza partita in una settimana quindi dovrà fare qualche cambio. di fil occorre qualche cambio. Penso sia giusto mettere dentro qualcosa di nuovo”.

