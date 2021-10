Baroni: "Lecce è cambiata: sono in un top club"

Due punti nelle prime tre partite e poi la scintilla, con quel rocambolesco successo contro l’Alessandria che ha dato il via ad una serie di quattro vittorie consecutive, ancora aperta.

Il Lecce di Marco Baroni sembra essere decollato verso l’altissima classifica ed il sogno di tornare in Serie A, obiettivo dichiarato dalla società dopo la cocente delusione della scorsa stagione, quando la promozione che sembrava in pugno ad aprile è poi sfuggita tanto nella regular season che ai playoff.

Intervistato da ‘Telerama’ il tecnico toscano ha parlato delle proprie emozioni nel tornare in Salento oltre 30 anni dopo la fine del fortunato biennio vissuto da calciatore (promozione in A nel 1988 e salvezza), elogiando l’organizzazione del club del presidente Sticchi Damiani:

“Il Lecce è organizzato come i top club della Serie A e i grandi club europei. Sappiamo quali sono i nostri obiettivi, ma non prometto nulla ai tifosi, se non che ce la metteremo tutta per farli emozionare. Ho trovato una città profondamente cambiata rispetto alla mia prima esperienza. Negli anni Lecce è stata brava a valorizzare le sue bellezze come il centro storico”.

Infine una rivelazione sulla preparazione delle partite: “Facciamo riunioni video vedendo le nostre partite e quelle degli avversari, ma non bisogna sfinire i giocatori con troppe informazioni e non bisogna essere troppo teorici”.

OMNISPORT | 14-10-2021 12:39