Barty profeta in patria, l’Australian Open è suo: Collins battuta in due set

29-01-2022 11:38

Dopo i titoli ottenuti al Roland Garros (2019) e Wimbledon (2021), Ashleigh Barty conferma di essere la numero uno del movimento femminile aggiungendo alla sua personalissima collezione anche il titolo degli Australian Open, lo Slam di casa.

La 25enne di Ipswich è riuscita nell’impresa battendo in finale, col punteggio di 6-3, 7-6 (2), la statunitense Collins, testa di serie numero 27 ma prossima a entrare nella top ten del ranking WTA dopo la sconfitta rimediata alla Rod Laver Arena.

Qui Barty, trascinata da un pubblico chiaramente tutto schierato dalla sua parte, ha fatto la differenza giocando un primo set in maniera accorta (solo una palla break concessa) e molto cinica (break sul 4-2 alla prima chance utile) e realizzando una fantastica rimonta nel secondo, parziale dove Collins (avanti 5-1 con due break di vantaggio) non è riuscita a mantenere i nervi saldi.

Trovando solidità da fondo campo e pregevoli variazioni, Barty ha infatti progressivamente recuperato la solidità e la fiducia palesate in tutto il resto del torneo e con grande decisione ha annullato il vantaggio della rivale portandola al tie-break dove poi ha chiuso i giochi.

Col suo trionfo, una tennista di casa torna a vincere l’Australian Open a 44 anni di distanza dal successo di Chris O’Neil nel 1978 e, vedendo il ruolino di marcia di questa Barty (vittoriosa in 12 delle ultime 14 finali disputate), c’è davvero da credere che i tifosi aussie non dovranno aspettare altrettanto a lungo per poter festeggiare di nuovo.

