04-10-2022 11:49

Mesut Özil è stato operato alla schiena. Il centrocampista tedesco-turco dell’İstanbul Başakşehir resterà fuori dal campo per almeno tre mesi saltando certamente la sfida di Conference League contro la Fiorentina in programma allo stadio “Artemio Franchi” il prossimo giovedì 27 ottobre alle 18,45 (dopo lo 0-3 rimediato in Turchia) e la doppia sfida contro gli Hearts.

Un problema, quello alla schiena, di cui l’ex Fenerbahçe, Arsenal e Real Madrid soffriva da tempo. Nella stagione in corso, con la maglia del Başakşehir, Özil ha accumulato appena 4 presenze: una in campionato, una in coppa e due in Conference League (appena 9′ contro i viola di Vincenzo Italiano).