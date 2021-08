Basket, la Zandalasini salta la seconda parte della WNBA

Cecilia Zandalasini non prenderà parte alla seconda parte di stagione della WNBA a casa di un problema fisico al piede destro. L’azzurra è stata costretta a sottoporsi a intervento chirurgico al termine dei Campionati Europei 2021.

L’operazione, fatta fine luglio, è andata a buon fine e la Zandalasini ha già cominciato il percorso di riabilitazione. Percorso che la porterà a prepararsi al meglio per la nuova stagione in Serie A con la Virtus Bologna e per l’Eurocup.

OMNISPORT | 11-08-2021 11:55