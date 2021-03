Basket, allarme in casa Fortitudo

Il grido d’allarme viene, ancora una volta, dal mondo del basket e dal presidente della Fortitudo Bologna, Christian Pavani, che si è detto molto preoccupato per la situazione economica del club.

“Dopo due stagioni sportive senza pubblico a causa del Covid è difficile pensare di andare avanti per un club come il nostro se non interverranno cambiamenti importanti”.

Lo ha detto in occasione della presentazioni delle maglie che la squadra indosserà nel derby del 28 marzo contro la Virtus.

“Siamo molto delusi, perchè abbiamo vinto poco e perso molto, ma non voglio pensare a venerdì come una ultima spiaggia, anche perchè in questo momento il dramma è sanitario, non sportivo. Pur ripetendo che era giusto ripartire con lo sport anche per dare svago a chi non he ha. Continuare a giocare? A logica direi che sarebbe giusto fermarsi. Nessuno pensava di arrivare a fine marzo senza pubblico, eravamo convinti del 25-30%, mai avremmo pensato di arrivare alla fine in questo modo. Adesso aspettiamo e vediamo cosa succede, serve un cambio di passo di tutto il movimento. Il 5 maggio il campionato finisce, speriamo bene per noi, ma siamo a due stagioni sportive di pandemia. La società? In questi anni abbiamo sempre ripianato le perdite, ma è anche giusto che ci sia un turnover. Ne riparleremo a giugno con i soci”

OMNISPORT | 16-03-2021 16:59