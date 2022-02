28-02-2022 16:21

Le conseguenze del conflitto tra Russia e Ucraina continuano a farsi sentire.

Stando a quanto riporta Mundo Deportivo, l’ex Olimpia Milano Daniel Hackett avrebbe deciso di lasciare il CSKA Mosca per fare ritorno in Italia. Qualche giorno fa la famiglia del giocatore azzurro aveva già fatto rientro in Italia.

Ad aver lasciato il club sono già: Kevin Pangos, Tornike Shengelia, Iffe Lundberg, Marius Grigonis, Johannes Voigtmann Joel Bolomboy.

OMNISPORT