Basket, Belinelli lancia l'assalto all'Eurolega

26-09-2022 11:31

Dopo 15 anni la Virtus Bologna torna in Eurolega e questo punto di partenza vale un pizzico di emozione pure per Marco Belinelli, che di grandi sfide ne ha vissute ai tempi della NBA: “Era l’obiettivo mio e della Virtus quando ho firmato il contratto e adesso ho molta curiosità. Non vedo l’ora di confrontarmi con queste squadre e con questi campioni. Da spettatore in tv, è un torneo di alto livello, non a caso è stato per qualche cestista un trampolino di lancio verso il campionato americano. Anzi, addirittura qualcuno l’ha preferito alla NBA! Di sicuro partite così, specie davanti il nostro pubblico, accenderanmo il fuoco dentro.

La presentazione delle V Nere è stata l’occasione per spiegare alla Gazzetta dello Sport che sarà quella di Sergio Scariolo: “Abbiamo fatto acquisti importanti, che aggiungono al rooster esperienza, quell’esperienza che già i ragazzi dell’anno scorso hanno maturato. Sta a noi lavorare come abbiamo fatto da un mese a questa parte e crescere come squadra, a cominciare dalla Supercoppa contro l’Olimpia“.