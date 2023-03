Basket, Beretta Famila Schio per la prima volta alla Final Four di Eurolega femminile

Puntuale il messaggio del numero uno della Fip Petrucci

23-03-2023 16:58

Beretta Famila Schio, nella serata di ieri ha battuto il Valencia Basket Club 62-53 in gara tre dei Quarti di Finale di Eurolega femminile e si è così qualificata per la prima volta nella propria storia per la Final Four che si giocherà dal 14 al 16 aprile.

Alla Beretta Famila Schio, al presidente Marcello Cestaro, all’allenatore Georgios Dikaioulakos, allo staff e alle giocatrici le sentite congratulazioni del presidente FIP Giovanni Petrucci per il prestigioso risultato raggiunto che riporta una squadra italiana femminile di nuovo ai vertici della pallacanestro europea.

Dopo 21 anni una squadra italiana torna alla Final Four. L’ultima era stata il Basket Parma nel 2002.

Nelle semifinali della Final Four Beretta Famila Schio giocherà contro Fenerbahce, mentre CBK Mersin affronterà USK Praga.