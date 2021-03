Basket, Bonamico: La Virtus è ripartita bene dopo la sosta

Venti giorni esatti di stop per il campionato di basket di serie A 1, ma nonostante questo, la Virtus Bologna, è ripartita alla grande. L’ultima gara in campionato risaliva infatti al 7 di febbraio, giorno in cui le V nere avevano sbancato Reggio Emilia nel derby emiliano col punteggio di 89 a 62.

Sabato scorso la squadra di coach Aleksandar Đorđević ha ospitato al PalaDozza Varese vincendo 85-76. In mezzo, tra i due match, da registrare la brutta avventura alla Final Eight di Assago, dove Bologna è stata subito sconfitta da Venezia.

Marco Bonamico, bandiera della Segafredo Virtus Bologna, ospite de La Gazzetta dello Sport ha detto la su aproprio in merito alla ripresa del cmapionato e della vittoria delle Vnere: “La Virtus è ripartita bene, ho visto una squadra rigenerata dopo la sosta e il successo al supplementare lo conferma. Vincere in rimonta è un bel segnale”.

“Coi rientri di Pajola e Beli ha ritrovato tutta la profondità del suo organico. A volte la Virtus è un po’ pigra, ma l’idea di concedere qualcosa agli avversari risparmiando i migliori per il rush finale mi sembra produttiva”.

OMNISPORT | 04-03-2021 12:31