Basket: cade Milano, Virtus Bologna prima da sola

18-12-2022 23:11

La coppia in testa alla classifica della Serie A di basket è durata soltanto una settimana. Dopo il ko nel turno precedente, la Virtus Bologna di Sergio Scariolo è tornata alla vittoria in casa di Brescia per 89-77. Mentre l’Olimpia Milano di Ettore Messina ha ceduto a sorpresa a Trento per 77-75. Seconda sconfitta in questo campionato.

Sempre terza Tortona, che ha vinto 91-72 a Scafati. Al quarto posto ci sono Trento, Pesaro (che ha vinto 94-90 a Verona) e Varese (che ha battuto 104-99 Trieste). Venezia si è imposta 115-101 a Reggio Emilia, mentre Treviso ha sconfitto 75-68 Brindisi. Sassari aveva battuto Napoli nell’anticipo del sabato.

Serie A basket, i risultati dell’undicesima giornata:

Sassari-Napoli 86-69

Trento-Milano 77-75

Varese-Trieste 104-99

Treviso-Brindisi 75-68

Brescia-Virtus Bologna 77-89

Reggio Emilia-Venezia 101-115

Verona-Pesaro 90-94

Scafati-Tortona 72-91

Classifica: Virtus Bologna 20; Milano 18; Tortona 16; Trento, Pesaro, Varese 14; Venezia 12; Brindisi, Sassari, Brescia 10; Scafati, Napoli 8; Verona, Trieste, Treviso 6; Reggio Emilia 4.