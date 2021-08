Basket, Cerella: "Cerchiamo una stagione da vincenti"

Bruno Cerella si prepara la nuova stagione: vestirà la maglia della Reyer Venezia per il quinto anno consecutivo

Sul prossimo campionato e sulle aspettative l’argentino ha le idee chiare: ” Ho tante motivazioni, ho voglia di poter ritornare in campo con il pubblico sugli spalti, anche se su questo punto noi possiamo solo stare ad aspettare. La squadra ha cambiato abbastanza e trovo che questo sia anche bello perché ci permette di conoscere meglio nuove persone, con nuovi equilibri da creare all’interno del sistema di gioco. I fondo, con molti dei nuovi già ci conosciamo per esserci incrociati in campo, ma l’inizio della stagione servirà per approfondire questa conoscenza. In ritiro proveremo a trovare l’amalgama”.

E poi: “Sarà il percorso a determinare i risultati. Sappiamo che alla fine vince solo uno, ma dobbiamo cercare di far in modo che la nostra stagione sia “vincente” soprattutto come mentalità. Dobbiamo dare il massimo per essere competitivi ad alto livello, per riuscire a esprimere una pallacanestro di un certo tipo”.

OMNISPORT | 05-08-2021 09:05