18-10-2021 23:24

Brindisi non ingrana in Champions e incassa la seconda sconfitta in due partite: il quintetto di Frank Vitucci cede per 76-71 ai rumeni del Cluj-Napoca.

Non bastano i 19 punti di Nick Perkins e i 15 di Visconti, per gli ospiti 24 punti di Richard e 22 di Stipanovic. Il 3 novembre a Istanbul, Brindisi è chiamata al riscatto dopo questo inizio difficile in campo europeo.

