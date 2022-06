Basket, Cinciarini: "Il Futuro? Non so ancora"

15-06-2022 17:50

Non si sbilancia sul proprio futuro Andrea Cinciarini. Presente ieri per le finali scudetto tra Virtus Bologna e Olimpia Milano ha parlato del futuro senza sbilanciarsi troppo.

«Penso già alla prossima stagione… ho già iniziato il mio programma di allenamento, sto meglio adesso di prima fisicamente. Sicuramente il prossimo anno cercherò di ripetere tutte queste cose che ho già fatto, perché non mi accontento mai, ho sempre voglia di dimostrare, di dare di più e di portarmi al livello successivo. Con che squadra giocherò? Non lo so, è ancora un po’ presto».