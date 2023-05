Basket, colpo di Derthona per i play-off: Hunt

I Leoni hanno chiuso la regular season al terzo posto. Ora arriva un grande rinforzo.

08-05-2023 11:17

Derthona ha chiuso la regular season di LBA al terzo posto. Nel primo turno dei play-off se la vedrà con Trento. Gara 1 è in programma, in casa dei Leoni, domenica 14 maggio, alle ore 18:00.

Per affrontare la post season al meglio, Derthona ha deciso di rinforzarsi con un elemento di grande qualità. La società ha, infatti, ufficializzato l’arrivo di play-guardia Cameron Hunt, a Wurzburg nelle ultime stagioni.

“Il recupero di Harper e l’innesto di Cameron Hunt ci permetteranno di avere alternative e profondità in un contesto di partite ravvicinate in cui il margine di errore è veramente minimo. Hunt è un esterno versatile e giovane, ma con una buona esperienza nel campionato tedesco. È entusiasta della possibilità di fare i play-off in una Lega importante come la nostra e consapevole del ruolo che potrà avere nei play-off”, le parole di coach Ramondino.