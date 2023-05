Il giocatore, dopo una stagione tribolata per motivi fisici, è tornato a disposizione di Milano e di Ettore Messina

04-05-2023 14:50

Gigi Datome, dopo una stagione tribolata per motivi fisici e tanti infortuni, è tornato a disposizione di Milano e di Ettore Messina. L’azzurro, in occasione della presentazione di un suo libro si è raccontato a QS.

Parlando della stagione dell’Olimpia Milano, ha spiegato: “Non possiamo dimenticarci che in Supercoppa e Coppa Ita­lia non siamo stati capaci di far­ci trovare pronti. In campionato il percorso è stato buono, siamo stati solidi. Sappiamo bene, pe­rò, quanto i playoff siano un al­tro discorso. Dobbiamo diventa­re più bravi a gestire gli alti e bassi. Gli alti dovranno essere maggiori, ma soprattutto dura­re di più.̀.”

Impossibile non fare una menzione del percorso non felice in Eurolega: “Più che gli infortuni semplice­mente come problema fisico li­mitante, il problema maggiore è che non ci hanno mai permesso di trovare un assetto continuo. Paradossalmente ci fossero sta­ti solo due giocatori assenti per tanti mesi sarebbe stato più faci­le trovare l’equilibrio, invece ogni settimana avevamo una squadra diversa.Dobbiamo avere la consapevo­lezza che quando facciamo le cose bene aumenta il nostro rendimento: il valore del possesso, le letture del gioco appropriate. Nell’ultima parte di EuroLeague abbiamo trovato il nostro assetto e anche se gli infortuni c’erano, abbiamo vinto quasi tutte le ga­re. Ora che finalmente riuscia­mo ad allenarci tutti mi dà fidu­cia per arrivare pronti. Poi, ov­viamente, ci sono anche gli av­versari.”

E sul futuro non si sbilancia: “Ho la fortuna di giocare con un club così ambizioso, che il tem­po è molto concentrato sull’adesso, non c’è tanto spa­zio per il futuro. Però, la parte più grande della carriera è alle spalle, ci penso sempre di più negli ultimi anni, con grande curiosità, spero di fare la scelta giusta”