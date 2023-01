Basket, Datome: “Milano può centrare i play off di Eurolega”

Fiducioso il giocatore dell'Olimpia nonostante le tante sconfitte e l'ultimo posto in classifica: “Ho fiducia nel carisma di Messina”

28-01-2023 11:02

Milano battuta anche a Monaco, ma Milano ancora viva in Eurolega secondo Gigi Datome che, a SportWeeek , dice infatti: “Gli infortuni sono un dato oggettivo. Abbiamo perso giocatori che trattano bene la palla e creano giochi d’attacco per i compagni. Ma è chiaro che ci aspettavamo e dovevamo dare di più. Però siamo ancora in tempo per centrare tutti gli obiettivi che ci siamo dati, a cominciare dai play off di Eurolega. All’esterno c’è scetticismo, ma noi abbiamo il dovere di provarci. È una squadra nuova e ha bisogno di tempo per assimilare certi automatismi e perché tutti pensino alla stessa maniera. Ho fiducia nell’esperienza e nel carisma di coach Messina : il tempo è galantuomo e vedremo se mi darà ragione”.

Chiude così l’ala 35enne di Milano: “Non difendiamo ancora come vorrebbe Messina, e in attacco siamo pericolosi ma per troppi pochi minuti. L’obiettivo è fare meglio e per più tempo in entrambe le fasi”.