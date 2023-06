Il giocatore dell'Olimpia si gode il momento con il club in vantaggio nella serie contro la Virtus per 2 a 0

12-06-2023 15:48

Gigi Datome ha raggiunto l’importante traguardo delle 400 presenze in serie A. Un ottimo risultato per il giocatore, classe 1987, in campo anche ieri, domenica 11 giugno, in gara due delle finali scudetto contro la Virtus Bologna.

Milano è ora, in attesa delle due trasferte, in vantaggio nella serie per 2 a 0.

Datome si gode in traguardo: prima di lui solo Stefano Gentile (408), Andrea De Nicolao (415), David Moss (465) e Andrea Cinciarini (533).