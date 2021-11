Basket, Della Valle affronta il suo passato: sfida a Reggio Emilia

18-11-2021 10:16

Amedeo Della Valle, da quest’anno alla Gemani Brescia, domenica affronta il suo “passato”. L’ex giocatore dell’Olimpia Milano si è raccontato alla Gazzetta di Reggio parlando proprio dei suoi trascorsi.

“Una cavalcata incredibile. Se penso al modo in cui sono arrivato e al modo in cui sono stato salutato a Reggio, è stato davvero un percorso unico.Sono arrivato e non giocavo, avevo problemi di ambientamento, faticavo. Sono andato via con quella partita contro la Virtus Bologna, sono stato salutato in quel modo fantastico. Beh, è davvero molto intenso. Peccato solo non poter giocare al Bigi (si gioca a Bologna, ndr)”.

