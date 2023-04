Basket, Devecchi annuncia il ritiro

Il giocatore resterà comunque nello staff della Dinamo Sassari

27-04-2023 13:29

Jack Devecchi ha annunciato oggi il suo ritiro. Il campitano della Dinamo Sassari, professionista dal 2001 ha dato l’annuncio in conferenza stampa insieme a Stefano Sardara.

Dopo gli inizi in Olimpia ha giocato a Montegranaro e poi a Sassari.

“Abbiamo deciso di fare questa conferenza stampa a due giornate dal termine della regular season. Non saranno due partite qualunque per me. Domenica affronteremo Reggio Emilia, la squadra che ci ha fatto provare l’emozione più forte in questi anni. Siamo riusciti ad alzare la Coppa. E l’ultima sarà Milano, con la quale ci sono sempre state tante battaglie e venti anni fa, nell’aprile del 2003, ho esultato con la maglia di Milano. Saranno due partite emozionanti per me, mi sembrava l’occasione giusta per annunciare il mio ritiro a fine stagione.

Dopo più di 30 anni con la palla a spicchi tra le mani, 17 delle quali in maglia biancoblù, ho preso questa scelta con il sorriso. Si tratta di qualcosa di particolare, che è iniziato trent’anni fa e che mi ha portato qua a Sassari nel 2006. E mai avrei immaginato di poter raggiungere tanti risultati e soddisfazioni con questa maglia”, ha detto Devecchi, che ha poi ringraziato tutti.

Devecchi resterà nel club con un ruolo. “Abbiamo scelto con Stefano Sardara, e sottolineo che abbiamo le idee molto chiare, che diremo solo a fine stagione il mio nuovo ruolo. La prima persona a cui ho detto del ritiro è stata proprio lui tra le altre cose. Ora testa ai playoff perché è giusto così. Ormai sono sassarese, ho casa qui e resterò qui anche dopo che avrò smesso ovviamente. La mia seconda pelle e biancoblù e non ci sono alternative”.