Basket, Ettore Messina alla 7° finale scudetto

La serie contro la Virtus inizia sabato

07-06-2023 14:27

Tutto pronto per l’ultimo atto della stagione di basket. Si parte sabato con la sfida, la terza consecutiva tra EA7 Emporio Armani e Virtus Bologna.

Per il coach di Milano, Ettore Messina si tratta della settimana finale scudetto. L’unica persa risale al 2021/22 sempre contro le V Nere. Messina è al secondo posto nella classifica speciale per scudetti vinti davanti a Dan Peterson fermo a 4, in testa c’è Simone Pianigiani con ben sei.

Messina ha vinto ben 84 partite di playoff, davanti alle 72 di Pianigiani e alle 66 di Recalcati.