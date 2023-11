Basket Eurolega Virtus Bologna-Fenerbahce: dove vederla in tv. Banchi ritrova Cordinier

La Virtus torna alla Segafredo Arena ospitando il Fenerbahce, reduce da tre sconfitte. Cordinier di nuovo a disposizione di Banchi

23-11-2023 16:06

La sconfitta di Atene contro il Panathinaikos ha detto che in Eurolega è bene non rilassarsi troppo. E questa cosa la Virtus Bologna l’ha capita da un pezzo: perdere alla Oaka Arena non è un delitto, battere il Fenerbahce davanti al pubblico amico è però certamente il modo migliore per ripartire di slancio e chiudere i conti.

Una serata di gala alla Segafredo Arena, che confida di assistere all’ennesimo exploit continentale delle Vu nere, che arrivano alla sfida consapevoli di non poter più recitare un ruolo da under dog, perché ormai tutti gli avversari l’affrontano come si conviene a una big.

Cordinier recuperato. Fener con Guduric e Calathes

Contro i turchi (diretta Sky Sport e Dazn, ore 20.30) per Luca Banchi il copione sarà quello di sempre: out Jordan Mickey e Achille Polonara, per il resto sono a disposizione tutti i soliti noti. Anche Isaiah Cordinier sarà della partita: tenuto precauzionalmente fuori nella sfida di campionato contro la Germani Brescia di lunedì sera, quella che ha consegnato alla Virtus la vetta solitaria della LBA, il francese ha superato il provino ed è abile e arruolabile. Niente chance europea per Leo Menalo, che siederà in borghese vicino ai compagni, con Bruno Mascolo inserito come dodicesimo in lista.

Va da sé che il Fener ha diversi problemi a roster: Pierre, Biberovic e Birsen non sono partiti nemmeno per la trasferta bolognese, al contrario di Guduric, Sanli e Calathes che, salvo sorprese, dovrebbero essere regolarmente a disposizione di coach Itoudis. Il quale alla Segafredo Arena sa di giocarsi un pezzettino del suo futuro, considerate anche le tre sconfitte di fila che hanno tarpato un po’ le ali alle mire espansionistiche in ambito continentale della truppa gialloblù.

La ricetta di Luca Banchi: “Energia e personalità”

Luca Banchi sa perfettamente che una squadra ferita come appare essere oggi il Fenerbahce può trovare risorse inattese e dare molto più filo da torcere ai suoi ragazzi. Che ha messo sull’attenti, convinto che ci sarà da battagliare per tornare a muovere la classifica anche in ambito europeo.

“Riceviamo la visita di una squadra che sarà motivatissima, perché i tre ko. recenti in qualche modo hanno cambiato gli scenari e obbligano i turchi a reagire immediatamente. I recuperi di pedine come Guduric, Sanli e Calathes sono un altro motivo che deve indurci a prestare molta attenzione a questa sfida, che non è così scontata come la classifica vorrebbe far credere. Il Fener è una delle più serie candidati alla final four, è abituata a stare in alto, dunque ci renderà la vita difficile. Noi dovremo cercare di affrontarla tenuto alto il numero di possessi e soprattutto provando a reggere sotto il profilo dell’energia e della personalità. Il calore del nostro pubblico ci potrà dare una mano, ma servirà davvero una grande prova di squadra”.

Polonara, rientro più vicino: da martedì in gruppo

In casa Bologna c’è fiducia, al netto della qualità dell’avversario da affrontare. Soprattutto però c’è la buona notizia arrivata dall’infermeria, che a breve dovrebbe rilasciare uno che il Fener lo conosce piuttosto bene, vale a dire Achille Polonara. Che è vicino al rientro dopo essersi sottoposto alle cure del caso per rimuovere la neoplasia testicolare riscontrata a metà ottobre.

Polonara si sta già allenando individualmente da un po’ di tempo, anche perché la terapia gli ha consentito di poter continuare ad allenarsi, mantenendo il tono muscolare e accorciando così i tempi di recupero. Se tutto andrà secondo i piani, dalla prossima settimana il lungo bianconero potrà nuovamente tornare a lavorare con i compagni, ipotizzando metà dicembre come possibile deadline per il ritorno in campo.

Mickey, fuori per via di una distorsione alla caviglia destra rimediata contro Treviso in LBA un paio di settimane fa, dovrebbe rientrare a inizio dicembre, anche se una data più certa potrà essere individuata soltanto tra qualche giorno.

