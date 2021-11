Basket, Flaccadori alla conquista dell'azzurro

23-11-2021 15:41

Diego Flaccadori, azzurro 1996, sta disputando, con la maglia di Trento, una delle sue migliori stagioni.

In un’intervista a “Gazzetta Dello Sport”, si è raccontato e ha parlato anche della convocazione di Meo Sacchetti per la finestra di Qualificazioni ai Mondiali del 2023.

“Ci speravo. È un bel momento per me, torno in azzurro dopo l’ultima apparizione datata 2019. Sono orgoglioso di far parte della squadra uscita alla grande dall’Olimpiade. Non ero nei 16 ma conto di essere nei 12 per le partite con Russia e Olanda. Sono carico e motivato”.

