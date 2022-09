Basket, Gallinari: "Sono stato operato, ora la riabilitazione"

24-09-2022 13:07

Danilo Gallinari, di nuovo alle prese con problemi fisici, nella giornata di ieri, 23 settembre si è sottoposto all’operazione del legamento crociato anteriore del ginocchio. l’infortunio risale al match di qualificazione Mondiale, contro la Georgia.

Il giocatore di Boston ha così dato, attraverso i canali social, un aggiornamento sulle sue condizioni.

“Ieri sono stato operato con successo al legamento crociato anteriore del ginocchio. Ora la concentrazione è rivolta alla riabilitazione e al ritorno al gioco che amo. Desidero ringraziare l’organizzazione Celtics e lo staff medico al New England Baptist Hospital così come il Dr. Antonio Orgiani e il Dr. Rodolfo Rocchi per il supporto che mi hanno dato in Italia prima dell’operazione. Ovviamente, grazie anche a tutti i miei tifosi che mi hanno sostenuto con messaggi e auguri di pronta guarigione. Ci vediamo presto in campo. Danilo”

I Celtics su Twitter hanno poi aggiunto: “Danilo Gallinari è stato sottoposto con successo alla riparazione dell’ ACL del ginocchio sinistro già operato anni fa. Saranno forniti, se del caso, ulteriori aggiornamenti in merito al recupero di Gallinari.”