Basket, Gallinari torna a camminare dopo l'infortunio

12-10-2022 11:40

Arrivano buone nuove sulle condizioni di salute dei Danilo Gallinari. L’azzurro, out dopo la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, è tornato a camminare. Il lombardo, che da questa estate è un giocatore di Boston, si è fatto male durante la qualificazione al Mondiale dell’Italia contro la Georgia.

Gallinari si sta sottoponendo a terapie per riuscire a tornare quanto prima. Non si hanno, al momento, notizie certe o una data precisa. Difficile, se non impossibile, nonostante la grande forza di volontà del giocatore, vederlo quest’anno con i Celtics.

Più probabile il suo impiego dalla prossima stagione, coronando, finalmente, il sogno di vestire davvero la maglia di Boston.