Basket, Gallinari torna a correre in campo

Danilo Gallinari prosegue il suo lavoro per tornare al top della forma.

L’ex Olimpia Milano si è infatti infortunato lo scorso 27 agosto durante la gara di qualificazione ai Mondiali del 2023 contro la Georgia. Con la maglia dell’Italia ha purtroppo riportato la rottura del crociato anteriore.

Prosegue così la sua riabilitazione dopo l’operazione a cui si è sottoposto a fine settembre. Oggi, come testimoniano i canali social dei Celtics, è tornato a correre sul campo.

A dicembre a Sky Sport aveva detto: “La riabilitazione sta andando bene e sono contento. Stiamo andando più velocemente di quanto mi aspettassi e quindi tutto procede regolarmente. In queste situazioni è però difficile fare programmi a lungo termine. Si guardano le cose giorno dopo giorno e si fanno valutazioni. E’ difficile dire se riuscirò ad essere in campo magari per i playoff. Chiaramente lo spero perché la squadra è forte, c’è un bel gruppo e farne parte in campo è meglio di farne parte da fuori”.