Basket, Gentile: "Sto molto bene a Varese"

10-12-2021 16:32

Dopo alcune stagioni difficili l’ex capitano dell’Olimpia Milano, Alessandro Gentile sembra aver trovato il proprio equilibrio a Varese. In vista della sfida contro Napoli, il giocatore ha così parlato del bilancio della stagione e del suo percorso.



«Consapevoli di quello che è successo domenica scorsa, dobbiamo assolutamente migliorare sotto questo aspetto. Napoli è una squadra che sta dimostrando di essere in grande forma; è una neopromossa, ma può contare su giocatori esperti, talentuosi e che conoscono molto bene il campionato italiano. Non è un caso che vengano da quattro vittorie consecutive. La nostra energia dovrà essere ben superiore rispetto alla gara di domenica perché ci aspetta una gara non facile. A Varese mi trovo molto bene e sono contento di essere qui; da un punto di vista sportivo vogliamo migliorare come squadra in modo da riuscire ad ottenere risultati migliori. Speriamo di riuscirci già dalla sfida di domenica».

OMNISPORT