Basket, Gevi accolta da tifosi in festa in stazione a Napoli

Slogan, cori e sciarpe per i giocatori che hanno vinto la Coppa Italia contro l'Olimpia Milano

19-02-2024 18:14

Sono stati accolti da circa 300 tifosi festanti alla Stazione centrale di Napoli i giocatori della Gevi Napoli di basket che ieri hanno vinto la Coppa Italia a Torino contro l’Armani Olimpia Milano. Il primo a scendere con il trofeo in mano è stato il capitano Giovanni De Nicolao. Ad attenderlo i supporter con le sciarpe azzurre. “Orgogliosi di essere napoletani”, “Bravi ragazzi”, gli slogan urlati dai tifosi mentre gli altri passeggeri in attesa sulle banchine assistevano incuriositi. Giocatori e tifosi hanno anche intonato a squarciagola la canzone “L’italiano” di Toto Cutugno, con delle simpatiche e curiose modifiche a tema al testo per festeggiare il trionfo. (immagini di Ciro Fusco)