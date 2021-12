Basket, Gregg Popovic: “La NBA di oggi è un po’ noiosa”

29-12-2021 10:41

Statistiche alla mano, in NBA, San Antonio è la squadra che cerca, a pari merito con i Chicago Bulls, il minor numero di tiri da 3 punti in questa stagione (30 triple a partita). Chi fa sicuramente meglio sono i Jazz, che al momento occupano il 1° in campionato di questa speciale classifica, con 41.9 tentativi a partita.

Queste due squadre si sono affrontate nella notte tra lunedì e martedì e Gregg Popovich ha subito sollevato l’argomento poco prima dell’inizio della contesa. Per anni non ha nascosto la sua avversione per questa tendenza di cercare con ossessione tiri dalla lunga distanza.

“È il modo in cui devi giocare in questa era. Oggi l’NBA è questa. Tutti attaccano il pitturato per poi ottenere un tiro da 3 punti da qualche altra parte. È un po’ noioso, ma è così che funziona oggi. Tutti stanno facendo del loro meglio per trovare il maggior numero possibile di tiri da 3 punti.”

OMNISPORT