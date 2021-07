Basket: i convocati degli USA per le Olimpiadi di Tokyo

L’Italia si è qualificata per le Olimpiadi di Tokyo 2020 diciassette anni dopo l’ultima volta ad Atene 2004. Delle dodici nazionali in corsa per una medaglia, solamente una sembra essere totalmente inarrivabile per tutte le altre e sono ovviamente gli Stati Uniti.

Il Dream Team americano ha l’obbligo di riscattare la grande delusione del Mondiale in Cina. Per questo motivo Gregg Popovich si trova a disposizione una formazione piena di campioni, nonostante ci siano state delle rinunce illustri come quelle di LeBron James, Steph Curry, James Harden, Anthony Davis e Chris Paul.

Kevin Durant su tutti, stella dei Brooklyn Nets guida la nazionale a stelle e strisce che tra le sue fila può annoverare campioni del calibro di Damian Lillard, Bradley Beal e Jayson Tatum, che formano un terzetto illegale per quasi tutte le nazionali.

Nel reparto lunghi ci saranno Bam Adebayo e Draymond Green, ma importanti saranno anche l’atletismo di Zach LaVine e Jerami Grant, ma anche l’esperienza di Kevin Love. Dodici campioni per un Dream Team pronto a dominare il torneo olimpico.

CONVOCATI STATI UNITI OLIMPIADI TOKY0 2020

Bam Adebayo – Miami Heat

Bradley Beal – Washington Wizards

Devin Booker – Phoenix Suns

Kevin Durant – Brooklyn Nets

Jerami Grant – Detroit Pistons

Draymond Green – Golden State Warriors

Jrue Holiday – Milwaukee Bucks

Zach LaVine – Chicago Bulls

Damian Lillard – Portland Trail Blazers

Kevin Love – Cleveland Cavaliers

Khris Middleton – Milwaukee Bucks

Jayson Tatum – Boston Celtics

OMNISPORT | 05-07-2021 14:37