Basket, Islanda-Italia: partenza rinviata a domani per il maltempo

22-02-2022 18:57

L’Italia del basket ha dovuto rinviare la partenza per l’Islanda a causa del maltempo a Reykjavik. Il volo è programmato per domani mattina. Oggi, al PalaDozza di Bologna, sessione di allenamento agli ordini di Meo Sacchetti. Sono stati autorizzati a lasciare il raduno, ma si devono tenere a disposizione per il ritorno di domenica prossima, Gabriele Procida, Leonardo Totè e Mattia Udom. Il match è in programma giovedì prossimo ad Hafnarfjordur alle ore 21.00 italiane (le 20.00 locali). Venerdì mattina il rientro in Italia per preparare la gara di ritorno in programma domenica 27 febbraio al PalaDozza di Bologna alle 20.30. Le gare sono valida per il primo turno di qualificazione alla Fiba World Cup 2023.

OMNISPORT