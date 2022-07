Basket, Jayson Granger è un nuovo giocatore di Venezia

04-07-2022 09:36

“L’Umana Reyer è lieta di comunicare che Jayson Granger farà parte del roster della prima squadra maschile 2022/23. La società orogranata annuncia infatti con soddisfazione il raggiungimento dell’accordo con il playmaker di 188 cm, nato a Montevideo il 15 settembre 1989 e in possesso di doppio passaporto, uruguaiano e italiano. Granger ha giocato nell’ultima stagione in Spagna, con la maglia del Baskonia Vitoria, totalizzando 39 presenze (8,8 punti e 3,6 assist di media) in Liga e 30 presenze (7,3 punti e 3,9 assist) in EuroLega. Cresciuto nel Cordon, è arrivato in Europa nella stagione 2006/07, nella seconda squadra dell’Estudiantes Madrid, passando poi alla prima squadra del club dal 2007 al 2013, con anche un’esperienza in EuroCup”, questo il comunicato ufficiale che conferma l’arrivo di Jayson Granger in laguna.

Ci sono anche le sue prime parole: “Sono entusiasta di giocare a Venezia. Ho ha avuto solo ottimi feedback sull’organizzazione del Club. Il mio compagno di Nazionale Esteban Batista mi ha descritto la realtà della società e della Città e sono felice di fare un altro passo in avanti nella mia carriera. Sono molto motivato ad aiutare la squadra a raggiungere nuovi traguardi”.