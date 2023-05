Basket, l'Olimpia prova a chiudere la serie contro Pesaro

In campo questa sera per chiudere la pratica

18-05-2023 10:25

Questa sera, in trasferta, l’Olimpia Milano proverà a chiudere la pratica contro Pesaro in Gara 3.

Non dovrebbero esserci problemi dato che per ora, nelle prime due partite, i milanesi hanno segnato 90 punti di media.

In Gara 1, una prestazione eccezionale nel tiro da fuori (16/33, 48.5%) grazie a Billy Baron e Gigi Datome (10/12 in due); in Gara 2 eseguendo i giochi e arrivando a costruire tiri ad elevata percentuale di realizzazione (23/32 da due, 71.9%) grazie a 22 assist.

In ambedue le partite di Milano, l’Olimpia ha valicato i venti assist e perso 19 palloni complessivi con un rapporto assist-palle perse eccellente. La costante è stata la difesa, che ha tenuto una squadra di grandi istinti offensivi attorno ai 60 punti a partita. Q

Questa è la ricetta giusta per tentare di chiudere il quarto di finale a Pesaro domani. Storicamente, la partita di chiusura di una serie è sempre la più difficile, soprattutto in trasferta, contro una squadra che sul suo campo è abituata a cogliere risultati importanti e a realizzare grandi imprese. L’Olimpia ha ruotato 12 uomini in ambedue le prime due partite ricavando eccellenti risposte anche dalla panchina.