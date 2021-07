Basket, la preoccupazione di Petrucci riguardo la capienza dei palazzetti

Gianni Petrucci, Presidente della FIP, in un’intervista a “Gazzetta dello Sport” ha raccontato tutta la sua preoccupazione per la capienza ridotta dei palazzetti (25%).

“Io questa decisione la definirei assurda. Ma non può finire in questo modo, stiamo studiando delle azioni molto forti con le tre leghe perché il momento è delicato. Fermare i campionati? No, questo no. Non possiamo anticipare nulla. Vorrei comunque ricordare che nella nostra posizione c’è anche la pallavolo, preoccupata come noi”.

E poi: “Aprire al 50% almeno. Col 25% molte società hanno deciso di non aprire le campagne abbonamenti per i tifosi, facendo venire meno una delle principali fonti del proprio sostentamento. Le direttive imposte recentemente dal Governo, in antitesi con quanto deciso per altri ambiti della vita civile, denotano preoccupante insensibilità e scarsa conoscenza del mondo sportivo, costretto ancora una volta a non poter programmare non solo il proprio futuro ma neanche l’immediato presente”.

